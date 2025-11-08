Moment des 3-6 ans : les p’tites histoires Bibliothèque Assia Djebar Paris
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans, les samedis bimestriels à 10h30,
- 8 novembre
- 3 janvier
- 7 mars
- 2 mai
- 4 juillet
C’est l’heure des histoires, les meilleures, les préférées que vos bibliothécaires ont envie de partager
Sur inscription (un accompagnateur par enfant)
gratuit
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis