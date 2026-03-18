Moment d’orgue de l’été Eglise Saint-Hilaire Pesmes
Moment d’orgue de l’été Eglise Saint-Hilaire Pesmes dimanche 9 août 2026.
Moment d’orgue de l’été
Eglise Saint-Hilaire 8 Rue de Granvelle Pesmes Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Moment d’orgue de l’été par Julien Bailly, sur l’orgue historique G. Mourez (1727) & clavecin.
Musique sous les Habsbourg.
Horaire 17 h .
Eglise Saint-Hilaire 8 Rue de Granvelle Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Moment d’orgue de l’été Pesmes a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY