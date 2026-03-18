Moment d’orgue de l’été Eglise Saint-Hilaire Pesmes

Moment d’orgue de l’été

Eglise Saint-Hilaire 8 Rue de Granvelle Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Moment d’orgue de l’été par Julien Bailly, sur l’orgue historique G. Mourez (1727) & clavecin.

Musique sous les Habsbourg.

Horaire 17 h .

Eglise Saint-Hilaire 8 Rue de Granvelle Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com

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English :

L’événement Moment d’orgue de l’été Pesmes a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY