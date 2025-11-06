Moment douceur parent-enfant Ludothèque Royan
Moment douceur parent-enfant Ludothèque Royan jeudi 6 novembre 2025.
Moment douceur parent-enfant
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-12-11
2025-11-06 2025-12-11
Venez avec votre tout-petit partager une expérience sensorielle, apaisante et épanouissante.
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
English :
Come and share a sensory, soothing and fulfilling experience with your little one.
German :
Kommen Sie mit Ihrem Kleinkind und teilen Sie eine sinnliche, beruhigende und erfüllende Erfahrung.
Italiano :
Portate con voi il vostro piccolo per un’esperienza sensoriale rilassante e appagante.
Espanol :
Traiga a su pequeño para que disfrute de una experiencia sensorial relajante y gratificante.
L’événement Moment douceur parent-enfant Royan a été mis à jour le 2025-10-17 par Mairie de Royan