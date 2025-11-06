Moment douceur parent-enfant Ludothèque Royan

Moment douceur parent-enfant

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-12-11

Venez avec votre tout-petit partager une expérience sensorielle, apaisante et épanouissante.

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

English :

Come and share a sensory, soothing and fulfilling experience with your little one.

German :

Kommen Sie mit Ihrem Kleinkind und teilen Sie eine sinnliche, beruhigende und erfüllende Erfahrung.

Italiano :

Portate con voi il vostro piccolo per un’esperienza sensoriale rilassante e appagante.

Espanol :

Traiga a su pequeño para que disfrute de una experiencia sensorial relajante y gratificante.

