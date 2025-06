Moment Festif et Musical Vive la musique ! – Nancy 21 juin 2025 14:30

Meurthe-et-Moselle

Moment Festif et Musical Vive la musique ! 27 rue de la République Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 14:30:00

fin : 2025-06-21 17:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Vive la musique !

Pour notre dernière animation de la saison, nous vous proposons de nous retrouver pour un moment festif et musical.

Pour l’occasion nous avons invité les élèves des cours de piano et de violon de la MJC à se joindre à nous. Tout au long de l’après-midi vous pourrez découvrir divers contes et histoires lus par nos bénévoles et mis en musique par nos musiciens. Un moment placé sous le signe du partage et de la bonne humeur.

En plus de ces lectures, nous vous proposons un petit atelier jeux de société ainsi que d’autres surprises.

Pour poursuivre cette jolie journée, un petit gouter vous sera offert afin de conclure ensemble une saison de plus à la bibliothèque.

Nous avons hâte de vous voir, et vous espérons nombreux

Toutes oreilles acceptées. Plus d’informations sur le site.

Réservations conseillées par mail.Tout public

0 .

27 rue de la République

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 27 40 53 bibliotheque@mjc-desforges.com

English :

Long live music!

For our last event of the season, we invite you to join us for a festive and musical moment.

For the occasion, we’ve invited students from the MJC’s piano and violin classes to join us. Throughout the afternoon, you’ll be able to discover various tales and stories read by our volunteers and set to music by our musicians. A time for sharing and good humor.

In addition to the readings, we’ll be offering a small board game workshop and other surprises.

To round off this wonderful day, we’ll be offering you a light snack to round off another season at the library.

We look forward to seeing you, and hope to see many of you there!

All ears welcome. More information on the website.

Reservations recommended by e-mail.

German :

Es lebe die Musik!

Für unsere letzte Animation der Saison schlagen wir Ihnen vor, uns zu einem festlichen und musikalischen Moment zu treffen.

Zu diesem Anlass haben wir die Schüler der Klavier- und Geigenkurse des MJC eingeladen, sich uns anzuschließen. Den ganzen Nachmittag über können Sie verschiedene Märchen und Geschichten entdecken, die von unseren Freiwilligen gelesen und von unseren Musikern vertont werden. Ein Moment, der unter dem Zeichen des Teilens und der guten Laune steht.

Zusätzlich zu den Lesungen bieten wir Ihnen einen kleinen Workshop mit Gesellschaftsspielen sowie weitere Überraschungen an.

Um diesen schönen Tag fortzusetzen, wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten, um gemeinsam eine weitere Saison in der Bibliothek abzuschließen.

Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen und hoffen, dass Sie zahlreich erscheinen werden

Alle Ohren sind willkommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Reservierungen werden per E-Mail empfohlen.

Italiano :

Viva la musica!

Per il nostro ultimo evento della stagione, vi invitiamo a unirvi a noi per una festosa sorpresa musicale.

Per l’occasione, abbiamo invitato gli studenti delle classi di pianoforte e violino del MJC a unirsi a noi. Per tutto il pomeriggio potrete assistere a una serie di racconti e storie letti dai nostri volontari e musicati dai nostri musicisti. È un momento di condivisione e di buon umore.

Oltre alle letture, offriremo un piccolo laboratorio di giochi da tavolo e altre sorprese.

Per concludere questa splendida giornata, vi offriremo una piccola merenda per concludere un’altra stagione in biblioteca.

Vi aspettiamo e speriamo di vedervi numerosi!

Tutte le orecchie sono benvenute. Maggiori informazioni sul sito web.

Si consiglia di prenotare via e-mail.

Espanol :

¡Viva la música!

Para nuestro último evento de la temporada, le invitamos a unirse a nosotros para un placer musical festivo.

Para celebrarlo, hemos invitado a alumnos de las clases de piano y violín del MJC. A lo largo de la tarde, podrás disfrutar de cuentos e historias leídos por nuestros voluntarios y musicados por nuestros músicos. Es un momento para compartir y para el buen humor.

Además de las lecturas, ofreceremos un pequeño taller de juegos de mesa y otras sorpresas.

Como colofón a esta magnífica jornada, te ofreceremos una pequeña merienda para cerrar una temporada más en la biblioteca.

Os esperamos, ¡y esperamos veros a muchos de vosotros por allí!

Todos los oídos son bienvenidos. Más información en el sitio web.

Se recomienda reservar por correo electrónico.

L’événement Moment Festif et Musical Vive la musique ! Nancy a été mis à jour le 2025-06-14 par DESTINATION NANCY