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Moment ludique intergénérationnel Salle de l’Héronnière

jeudi 8 octobre 2026 · Salle de l'Héronnière

Moment ludique intergénérationnel Salle de l’Héronnière

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Salle de l'Héronnière
Adresse
1 rue du Pressoir 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Ville
44860
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu : 02 40 26 44 44 - social@sagl.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior 

Vivez un moment de partage avec les enfants de l’école Jules d’Herbauges et de l’école Saint-Pierre. Petite collation offerte à l’issue de la rencontre. Dans le cadre de la Semaine bleue.

Salle de l’Héronnière  44860


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