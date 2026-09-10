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Moment ludique intergénérationnel Salle de l’Héronnière
jeudi 8 octobre 2026 · Salle de l'Héronnière
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior
Vivez un moment de partage avec les enfants de l’école Jules d’Herbauges et de l’école Saint-Pierre. Petite collation offerte à l’issue de la rencontre. Dans le cadre de la Semaine bleue.
Salle de l’Héronnière 44860
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