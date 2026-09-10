Moment ludique intergénérationnel Salle de l’Héronnière

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior

Vivez un moment de partage avec les enfants de l’école Jules d’Herbauges et de l’école Saint-Pierre. Petite collation offerte à l’issue de la rencontre. Dans le cadre de la Semaine bleue.

Salle de l’Héronnière 44860



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