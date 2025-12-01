Moment musical à la bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Moment musical à la bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 16h30. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Profitez d’un moment musical à la bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence, samedi 13 décembre à 16h30.

En décembre, la bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence vous invite à un moment musical !



Profitez des sonorités d’instruments à vent avec Bandes de hautbois et bassons, le samedi 13 décembre à 16h30. .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

Enjoy a musical moment at the Saint-Rémy-de-Provence library on Saturday, 13 December at 4:30 p.m.

Genießen Sie einen musikalischen Moment in der Bibliothek von Saint-Rémy-de-Provence, am Samstag, den 13. Dezember um 16:30 Uhr.

Godetevi un momento musicale alla biblioteca di Saint-Rémy-de-Provence sabato 13 dicembre alle 16.30.

Disfrute de un momento musical en la biblioteca de Saint-Rémy-de-Provence el sábado 13 de diciembre a las 16.30 h.

