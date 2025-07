Moment musical autour de l’orgue Dabo

Moment musical autour de l’orgue Dabo dimanche 20 juillet 2025.

Moment musical autour de l’orgue

Dabo Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche 2025-07-20 17:00:00
fin : 2025-07-20

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

2025-07-20

Organisé par le Conseil de Fabrique. Avec des artistes locaux orgue, chant et clarinette. Plateau à la sortie au profit de l’entretien de l’orgue.Tout public

Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 07 40 12

English :

Organized by the Conseil de Fabrique. With local artists: organ, singing and clarinet. A tray at the end to benefit organ maintenance.

German :

Organisiert vom Conseil de Fabrique. Mit lokalen Künstlern: Orgel, Gesang und Klarinette. Tablett am Ausgang zugunsten der Instandhaltung der Orgel.

Italiano :

Organizzato dal Conseil de Fabrique. Con artisti locali: organo, canto e clarinetto. Platea finale a favore della manutenzione dell’organo.

Espanol :

Organizado por el Conseil de Fabrique. Con artistas locales: órgano, canto y clarinete. Meseta al final a beneficio del mantenimiento del órgano.

L’événement Moment musical autour de l’orgue Dabo a été mis à jour le 2025-07-08 par OT PAYS DE PHALSBOURG