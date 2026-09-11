Moment musical aux deux cornemuses, Maison du Garric Blanc, Pontcirq

Informations pratiques

Moment musical aux deux cornemuses Dimanche 20 septembre, 17h00 Maison du Garric Blanc Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Devant la maison datée de 1604, profitez d’un moment musical avec Gilles Cassagnes et Francis Barascou. En duo, ils interpréteront un répertoire à la cornemuse mêlant musiques de la Renaissance et traditions du Centre de la France. Chansons, branles, rondes, bourrées et pièces sacrées feront revivre un patrimoine musical transmis depuis le Moyen Âge.

Très populaire en Europe à la Renaissance, la cornemuse était jouée aussi bien dans les foires que dans les cours seigneuriales et royales, par des hommes comme par des femmes. Ce riche répertoire s’est notamment perpétué grâce aux confréries de maîtres sonneurs du Berry et du Bourbonnais, qui en ont assuré la transmission jusqu’à nos jours.

Maison du Garric Blanc 158 route de la Crouzette 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie 07 86 67 47 65 Pas de transport à proximité. Parking aménagé à côté de la maison – permet l’accès à des personnes en situation de handicap

Devant la maison datée de 1604, nous aurons un moment musical avec Gilles Cassagnes et Francis Barascou en duo. Ils interprèteront des airs de cornemuse issus de la musique de la Renaissance et de la…

©suzanne mothes