Moment musical dans la chapelle du musée Musée des tapisseries Aix-en-Provence

Moment musical dans la chapelle du musée Dimanche 21 septembre, 12h00 Musée des tapisseries Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Extraits de Atys de Lully, par le Département de Musique ancienne du Conservatoire Darius Milhaud, sous la direction de Monique Zanetti .

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

