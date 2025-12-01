Moment musical de Noël à Gourdon

Rue des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Les fêtes de Noël approchent à grand pas et pour vous plonger un peu plus dans cette ambiance de célébration l’École de musique de Gourdon vous convie à un moment musical autour de Noël dans la salle des Pargueminiers.

Les fêtes de Noël approchent à grand pas et pour vous plonger un peu plus dans cette ambiance de célébration l’École de musique de Gourdon vous convie à un moment musical autour de Noël dans la salle des Pargueminiers. .

Rue des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11

English :

Christmas is fast approaching, and to help you get into the festive spirit, the École de Musique de Gourdon invites you to a Christmas music concert in the Salle des Pargueminiers.

L’événement Moment musical de Noël à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Gourdon