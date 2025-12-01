Moment musical de Noël à Gourdon Gourdon
Moment musical de Noël à Gourdon mercredi 17 décembre 2025.
Les fêtes de Noël approchent à grand pas et pour vous plonger un peu plus dans cette ambiance de célébration l’École de musique de Gourdon vous convie à un moment musical autour de Noël dans la salle des Pargueminiers.
English :
Christmas is fast approaching, and to help you get into the festive spirit, the École de Musique de Gourdon invites you to a Christmas music concert in the Salle des Pargueminiers.
