Moment musical de Noël à Payrignac Salle des fêtes Payrignac
Moment musical de Noël à Payrignac
Salle des fêtes Le Bourg Payrignac Lot
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Les fêtes de Noël approchent à grand pas et pour vous plonger un peu plus dans cette ambiance de célébration l’École de musique de Gourdon vous convie à un moment musical autour de Noël dans la salle des fêtes de Payrignac.
English :
Christmas is fast approaching, and to help you get into the spirit of the festive season, the École de Musique de Gourdon invites you to join us for a Christmas musical extravaganza at the Salle des Fêtes in Payrignac.
