Moment musical de Noël à Payrignac Salle des fêtes Payrignac

Moment musical de Noël à Payrignac

Salle des fêtes Le Bourg Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Les fêtes de Noël approchent à grand pas et pour vous plonger un peu plus dans cette ambiance de célébration l’École de musique de Gourdon vous convie à un moment musical autour de Noël dans la salle des fêtes de Payrignac.

Salle des fêtes Le Bourg Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11

English :

Christmas is fast approaching, and to help you get into the spirit of the festive season, the École de Musique de Gourdon invites you to join us for a Christmas musical extravaganza at the Salle des Fêtes in Payrignac.

