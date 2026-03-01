Moment musical du Conservatoire clavecin l’Archipel (Salle Poulenc-Conservatoire) Fouesnant

Moment musical du Conservatoire clavecin

l’Archipel (Salle Poulenc-Conservatoire) 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Régulièrement des élèves du Conservatoire proposent des moments musicaux ouverts au public.

Les élèves de la classe de clavecin de Jérôme Brodin du Conservatoire présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire.

L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique. .

l’Archipel (Salle Poulenc-Conservatoire) 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29

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English : Moment musical du Conservatoire clavecin

L’événement Moment musical du Conservatoire clavecin Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN