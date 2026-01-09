Moment musical du Conservatoire flûte traversière l’Archipel Fouesnant

Moment musical du Conservatoire flûte traversière

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Régulièrement des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant sont invités à se présenter en public.

En cette veille de Saint Valentin, les élèves de la classe de flûte traversière du Conservatoire (classe de Laurence Hekster) ont le plaisir de présenter quelques morceaux autour du thème de l’amour !

L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique. .

English : Moment musical du Conservatoire flûte traversière

