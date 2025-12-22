Moment musical du Conservatoire guitare, l’Archipel Fouesnant

Moment musical du Conservatoire guitare

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-01-28 18:30:00

Les élèves de la classe de guitare de Sylvain Jamault présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire.

L’occasion de découvrir la progression des élèves, de partager leur plaisir de pratiquer la musique et de découvrir cet enseignement dispensé au sein du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant. .

