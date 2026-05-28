Moment musical du Conservatoire guitare l’Archipel Fouesnant
Moment musical du Conservatoire guitare l’Archipel Fouesnant mercredi 10 juin 2026.
Fouesnant
Moment musical du Conservatoire guitare
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Les élèves de la classe de guitare de Sylvain Jamault présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire.
L’occasion de découvrir la progression des élèves, de partager leur plaisir de pratiquer la musique et de découvrir cet enseignement dispensé au sein du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29
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English :
L’événement Moment musical du Conservatoire guitare Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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