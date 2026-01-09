Moment musical du Conservatoire percussions Salle Moerlen, l’Archipel Fouesnant

Moment musical du Conservatoire percussions

Salle Moerlen, l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Régulièrement des élèves du Conservatoire proposent des moments musicaux ouverts au public.

Les élèves de la classe de percussions de Florent Bigoin présentent quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage au Conservatoire. .

