Moment musical du Conservatoire piano l’Archipel Fouesnant

Moment musical du Conservatoire piano

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Régulièrement des élèves du Conservatoire proposent des moments musicaux ouverts au public.

Les élèves de la classe de piano d’Arnaud Tessier présentent quelques morceaux dans le cadre de leur apprentissage au conservatoire.

L’occasion de découvrir la progression des élèves, de partager leur plaisir de pratiquer la musique et de découvrir cet enseignement dispensé au sein du Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29

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English : Moment musical du Conservatoire piano

L’événement Moment musical du Conservatoire piano Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUESNANT LES GLENAN