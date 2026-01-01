Moment musical du Conservatoire violon et ensemble de cordes l’Archipel Fouesnant

Moment musical du Conservatoire violon et ensemble de cordes

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Classe d’Antonina Kozlova

Les élèves de la classe de violon et de l’Ensemble de cordes dirigé par Antonina Kozlova au Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant ont le plaisir de présenter quelques morceaux appréhendés dans le cadre de leur apprentissage.

L’occasion de découvrir la progression des élèves et de partager leur plaisir de pratiquer la musique.

Ouvert à tous. 3e lieu l’Archipel .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 28 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moment musical du Conservatoire violon et ensemble de cordes

L’événement Moment musical du Conservatoire violon et ensemble de cordes Fouesnant a été mis à jour le 2026-01-14 par OT FOUESNANT LES GLENAN