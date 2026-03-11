Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte
Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte mercredi 1 avril 2026.
Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne
Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Moment musical de l’École Intercommunale de Musique Le 34.
Ouvert à tous
Gratuit .
Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64
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English :
Musical event organized by École Intercommunale de Musique Le 34.
L’événement Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin