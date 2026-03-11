Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte

Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte mercredi 1 avril 2026.

Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne

Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:00:00
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Moment musical de l’École Intercommunale de Musique Le 34.
Ouvert à tous
Gratuit   .

Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 

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English :

Musical event organized by École Intercommunale de Musique Le 34.

L’événement Moment musical Du jazz be-bop au jazz moderne Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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