MOMENT MUSICAL ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE L’Orbrie

Salle Louis Massé L’Orbrie Vendée
Début : 2025-11-26 19:00:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Des rendez-vous pour découvrir différents styles de musique !
Les rythmes du monde.
Avec la participation de l’atelier djembé du Foyer Rural de l’Orbrie
Ouvert à tous
Gratuit
Renseignements au 02 51 53 41 64 .
Salle Louis Massé L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64
English :
Get together to discover different styles of music!
German :
Termine, um verschiedene Musikstile zu entdecken!
Italiano :
Incontratevi per scoprire diversi stili di musica!
Espanol :
Reúnase para descubrir diferentes estilos de música
