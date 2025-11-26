Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MOMENT MUSICAL ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE L’Orbrie mercredi 26 novembre 2025.

Salle Louis Massé L’Orbrie Vendée

Début : 2025-11-26 19:00:00
fin : 2025-11-26

2025-11-26

Des rendez-vous pour découvrir différents styles de musique !
Les rythmes du monde.
Avec la participation de l’atelier djembé du Foyer Rural de l’Orbrie
Ouvert à tous
Gratuit

Renseignements au 02 51 53 41 64   .

Salle Louis Massé L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 

English :

Get together to discover different styles of music!

German :

Termine, um verschiedene Musikstile zu entdecken!

Italiano :

Incontratevi per scoprire diversi stili di musica!

Espanol :

Reúnase para descubrir diferentes estilos de música

