MOMENT MUSICAL ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

Salle Louis Massé L’Orbrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Des rendez-vous pour découvrir différents styles de musique !

Les rythmes du monde.

Avec la participation de l’atelier djembé du Foyer Rural de l’Orbrie

Ouvert à tous

Gratuit

Renseignements au 02 51 53 41 64 .

Salle Louis Massé L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64

English :

Get together to discover different styles of music!

German :

Termine, um verschiedene Musikstile zu entdecken!

Italiano :

Incontratevi per scoprire diversi stili di musica!

Espanol :

Reúnase para descubrir diferentes estilos de música

L’événement MOMENT MUSICAL ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE L’Orbrie a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin