Moment musical et dansant La Semaine Bleue Aésio Résidence Beausoleil Mours-Saint-Eusèbe

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

2025-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter d’un moment musical et dansant autour des chants de L Clos ! Venez nombreux !

Aésio Résidence Beausoleil 4 bis Rue des Alpes Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 31 47 ehpad.beausoleil@eovi.fr

English :

As part of Semaine Bleue, come and enjoy a moment of music and dancing to the songs of L Clos! Come one, come all!

German :

Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche einen musikalischen und tänzerischen Moment rund um die Lieder von L Clos! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, venite a divertirvi con la musica e le danze delle canzoni de L Clos! Venite tutti!

Espanol :

Como parte de la Semaine Bleue, ¡venga a disfrutar de un poco de música y baile con las canciones de L Clos! Venid todos

