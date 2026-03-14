Moment musical Lalinde
Moment musical Lalinde mardi 24 mars 2026.
Moment musical
Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne vous proposent d’assister à leur concert, un moment musical ouvert à tous ! .
Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 60 50
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English : Moment musical
L’événement Moment musical Lalinde a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides