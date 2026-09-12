Moment musical Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Moment musical

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2026-12-16

Lors de ce rendez-vous régulier, les élèves ont l’occasion de se produire devant un public. La diversité des instruments et des niveaux en font des moments variés. .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 85 99 conservatoire@mb-agglo.com

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English : Moment musical

L’événement Moment musical Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)