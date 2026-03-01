Moment musical Musiques de l’Est Salle Polyvalente Montreuil

Moment musical Musiques de l’Est

Salle Polyvalente 29 Rue du Cèdre Montreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 19:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Moment musical de l’École Intercommunale de Musique Le 34.

Ouvert à tous

Gratuit .

Salle Polyvalente 29 Rue du Cèdre Montreuil 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64

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English :

Musical event organized by École Intercommunale de Musique Le 34.

L’événement Moment musical Musiques de l’Est Montreuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin