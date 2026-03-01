Moment musical Musiques de l’Est Salle Polyvalente Montreuil

Moment musical Musiques de l’Est Salle Polyvalente Montreuil mercredi 18 mars 2026.

Moment musical Musiques de l’Est

Salle Polyvalente 29 Rue du Cèdre Montreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 19:00:00
fin : 2026-03-18

Date(s) :
2026-03-18

Moment musical de l’École Intercommunale de Musique Le 34.
Ouvert à tous
Gratuit   .

Salle Polyvalente 29 Rue du Cèdre Montreuil 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 

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English :

Musical event organized by École Intercommunale de Musique Le 34.

L’événement Moment musical Musiques de l’Est Montreuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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