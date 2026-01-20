Moment musical Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence
Moment musical Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mercredi 4 février 2026.
Moment musical
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Venez profiter d’une parenthèse musicale et découvrez les talents de musiciens en herbe.
Par l’école de musique de Portes-lès-Valence.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
English :
Enjoy a musical interlude and discover the talents of budding musicians.
By the Portes-lès-Valence music school.
L’événement Moment musical Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme