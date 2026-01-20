Moment musical Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Moment musical

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-04 16:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

2026-02-04

Venez profiter d’une parenthèse musicale et découvrez les talents de musiciens en herbe.

Par l’école de musique de Portes-lès-Valence.

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

Enjoy a musical interlude and discover the talents of budding musicians.

By the Portes-lès-Valence music school.

L’événement Moment musical Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme