Moment musical Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Moment musical Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence mercredi 4 février 2026.

Moment musical

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif :

Date et horaire :
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00

Date(s) :
2026-02-04

Venez profiter d’une parenthèse musicale et découvrez les talents de musiciens en herbe.
Par l’école de musique de Portes-lès-Valence.
Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65  mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

Enjoy a musical interlude and discover the talents of budding musicians.
By the Portes-lès-Valence music school.

L’événement Moment musical Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme