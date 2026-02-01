Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Moment tricot

Envie d’apprendre à tricoter, à crocheter ?

Besoin de se perfectionner ?

Tout simplement passer un moment en bonne compagnie …

Le moment tricot est proposé les vendredis d’octobre à mars.

La médiathèque vous propose également des livres et magazines de loisirs créatifs !

Entrée libre, sans inscription .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

