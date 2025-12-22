Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët vendredi 6 mars 2026.
Moment tricot
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-03-06 17:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Envie d’apprendre à tricoter, à crocheter ?
Besoin de se perfectionner ?
Tout simplement passer un moment en bonne compagnie …
Le moment tricot est proposé les vendredis d’octobre à mars.
La médiathèque vous propose également des livres et magazines de loisirs créatifs !
Entrée libre, sans inscription .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moment tricot
L’événement Moment tricot Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS