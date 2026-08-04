Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Moment tricot
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-02 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Envie d’apprendre à tricoter ou à crocheter ?
Besoin de vous perfectionner ?
Ou tout simplement envie de passer un moment en bonne compagnie…
Le moment tricot est proposé les vendredis d’octobre à mars.
La médiathèque vous propose également des livres et des magazines de loisirs créatifs !
Entrée libre, sans inscription. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English :
L’événement Moment tricot Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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