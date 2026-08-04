Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Moment tricot

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 15:00:00

fin : 2026-11-13 17:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Envie d’apprendre à tricoter ou à crocheter ?

Besoin de vous perfectionner ?

Ou tout simplement envie de passer un moment en bonne compagnie…

Le moment tricot est proposé les vendredis d’octobre à mars.

La médiathèque vous propose également des livres et des magazines de loisirs créatifs !

Entrée libre, sans inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Moment tricot Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS