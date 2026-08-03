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AGENDA · Clohars-Carnoët

Moment tricot Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

vendredi 12 mars 2027 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Robert Badinter
Adresse
25 Rue de Lannevain
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Moment tricot

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 15:00:00
fin : 2027-03-12 17:00:00

Date(s) :
2027-03-12

Envie d’apprendre à tricoter ou à crocheter ?
Besoin de vous perfectionner ?

Ou tout simplement envie de passer un moment en bonne compagnie…

Le moment tricot est proposé les vendredis d’octobre à mars.

La médiathèque vous propose également des livres et des magazines de loisirs créatifs !

Entrée libre, sans inscription.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English :

L’événement Moment tricot Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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