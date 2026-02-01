Moments créatifs Ty Pouce Quimperlé
Moments créatifs Ty Pouce Quimperlé mercredi 18 février 2026.
Moments créatifs
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Animé par Justine et Marie.
Déco végétale et récup’. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
English : Moments créatifs
