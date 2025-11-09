Moments de douceur et reconnexion à soi durant 3 jours La Chazotte Lapte

La Chazotte 2109 route de Saint Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : 450 – 450 – 450 EUR

Hébergement compris Possibilité de paiement échelonné.

Début : Lundi 2025-11-09

fin : 2025-11-11

2025-11-09

Et si l’automne devenait votre saison intérieure ? Un grand gîte chaleureux, un lac paisible, la nature flamboyante… Bains de forêts, bains sonores, alimentation saine. Moments de douceur et reconnexion à soi. Du 9 au 11 novembre. Sur réservation.

La Chazotte 2109 route de Saint Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 47 52 29 contact@legitedelavalette.fr

English :

What if autumn became your inner season? A large, warm gîte, a peaceful lake, nature ablaze? Forest baths, sound baths, healthy eating. Gentle moments to reconnect with yourself. November 9 to 11. Reservations required.

German :

Wie wäre es, wenn der Herbst zu Ihrer inneren Jahreszeit wird? Ein großes, gemütliches Ferienhaus, ein friedlicher See, die flammende Natur? Waldbäder, Klangbäder, gesunde Ernährung. Sanfte Momente und Wiederverbindung mit sich selbst. Vom 9. bis 11. November. Auf Reservierung.

Italiano :

E se l’autunno diventasse la vostra stagione preferita? Un gîte grande e accogliente, un lago tranquillo, la natura in fiamme? Bagni nella foresta, bagni sonori, alimentazione sana. Un modo dolce per riconnettersi con se stessi. Dal 9 all’11 novembre. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¿Y si el otoño se convirtiera en su estación interior? ¿Una casa rural grande y acogedora, un lago tranquilo, la naturaleza en llamas? Baños de bosque, baños de sonido, comida sana. Una forma suave de reconectar contigo mismo. Del 9 al 11 de noviembre. Imprescindible reservar.

