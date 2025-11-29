MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE Colombières-sur-Orb

MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Lectures Enchantées avec Virginie et Leïla

Moments de partage en famille

Atelier sensoriel 9 mois à 3 ans, places limitées sur réservation

.

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

Enchanted Readings with Virginie and Leïla

Moments de partage en famille

Sensory workshop 9 months to 3 years, limited places on reservation

