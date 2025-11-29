MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE Colombières-sur-Orb
MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Lectures Enchantées avec Virginie et Leïla
Moments de partage en famille
Atelier sensoriel 9 mois à 3 ans, places limitées sur réservation
.
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr
English :
Enchanted Readings with Virginie and Leïla
Moments de partage en famille
Sensory workshop 9 months to 3 years, limited places on reservation
