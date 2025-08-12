Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables » Collégiale Saint-Martin Angers

Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables » Collégiale Saint-Martin Angers mardi 12 août 2025.

Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables »

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

Date(s) :

2025-08-12 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-26

Aventurez-vous dans les cellules des chanoines et dans la collégiale à la recherche d’indices ! .

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables » Angers a été mis à jour le 2025-08-09 par Destination Angers