Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables » Collégiale Saint-Martin Angers
Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables » Collégiale Saint-Martin Angers mardi 12 août 2025.
Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables »
Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12 10:00:00
fin : 2025-08-19 12:00:00
Date(s) :
2025-08-12 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-26
Aventurez-vous dans les cellules des chanoines et dans la collégiale à la recherche d’indices ! .
Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Moments famille à la Collégiale Saint Martin : »Animaux de fables » Angers a été mis à jour le 2025-08-09 par Destination Angers