Moments famille « Noël au Japon » Angers
Moments famille « Noël au Japon » Angers lundi 22 décembre 2025.
Moments famille « Noël au Japon »
23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : 2025-12-22
Début : 2025-12-22 09:30:00
fin : 2025-12-22 11:30:00

2025-12-22 2025-12-29
Un créneau « spécial familles » autour des livres de Benjamin Lacombe. .
23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
