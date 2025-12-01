Moments famille pour Noel Bouées et ballons dans les bassins intérieurs Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Moments famille pour Noel Bouées et ballons dans les bassins intérieurs

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-27 17:45:00

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

A l’occasion des vacances de Noel, venez passer un moment divertissant en famille dans les bassins intérieurs avec les bouées et les ballons.

Bassin ludique:

Lundi et vendredi de 15h15 à 16h45

Samedi et dimanche de 14h00 à 17h45

Bassin sportif intérieur:

Lundi, mardi et vendredi de 15h15 à 19h15 .

+33 2 40 11 15 45

