Moments gourmands Brunch à la Claudia à Fretigney Fretigney-et-Velloreille

Moments gourmands Brunch à la Claudia à Fretigney
Moulin de la Rouchotte Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône
Début : 2026-01-18 10:00:00
fin : 2026-02-15 14:00:00
2026-01-18 2026-02-15
Et si vous vous laissiez tenter par un moment gourmand et convivial ? et cerise sur la gâteau dans un lieu unique et chargé d’histoire ! C’est ce que vous propose Claudia, en vous ouvrant les portes de son salon de thé et café au moulin. Ouvert de 10h à 14h pour un brunch maison qui va ravir vos papilles ! Sur réservation. .
Moulin de la Rouchotte Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 64 14
