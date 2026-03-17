Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Magic Mirrors Le Havre
Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Magic Mirrors Le Havre dimanche 12 avril 2026.
Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Suite au succès de l’édition spéciale Saint-Valentin, le Magic Mirrors vous donne rendez-vous pour un nouvel après-midi placé sous le signe de la danse et de la convivialité, le dimanche 12 avril.
Portés par Manuela et Stéphane, artistes professionnels depuis 28 ans, les participants sont invités à esquisser quelques pas de danse et à vivre un moment convivial en musique, accessible à tous les niveaux. Rendez-vous dimanche 12 avril de 15h à 18h pour partager ce moment magique à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et festive !
Inscription obligatoire .
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr
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English : Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors
L’événement Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie