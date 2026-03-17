Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Magic Mirrors Le Havre

Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Suite au succès de l’édition spéciale Saint-Valentin, le Magic Mirrors vous donne rendez-vous pour un nouvel après-midi placé sous le signe de la danse et de la convivialité, le dimanche 12 avril.

Portés par Manuela et Stéphane, artistes professionnels depuis 28 ans, les participants sont invités à esquisser quelques pas de danse et à vivre un moment convivial en musique, accessible à tous les niveaux. Rendez-vous dimanche 12 avril de 15h à 18h pour partager ce moment magique à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors

L’événement Moments Magic un après-midi de danse au Magic Mirrors Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie