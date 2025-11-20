Moments musicaux Bavilliers
Moments musicaux Bavilliers jeudi 20 novembre 2025.
Moments musicaux
Salle des Ricochets Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Un voyage au cœur de la musique ancienne
La Médiathèque de Bavilliers est ravie de relayer un événement exceptionnel organisé par le Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux !
Les élèves du Département Musique Ancienne vous invitent à un voyage musical envoûtant, entre musique baroque et classique, interprété avec passion par de jeunes talents.
Laissez-vous porter par la beauté des œuvres et la finesse des interprétations dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. .
Salle des Ricochets Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
