Moments musicaux Bavilliers

Moments musicaux

Salle des Ricochets Bavilliers Territoire de Belfort

Début : 2025-11-20 19:00:00

2025-11-20

Un voyage au cœur de la musique ancienne

La Médiathèque de Bavilliers est ravie de relayer un événement exceptionnel organisé par le Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux !

Les élèves du Département Musique Ancienne vous invitent à un voyage musical envoûtant, entre musique baroque et classique, interprété avec passion par de jeunes talents.

Laissez-vous porter par la beauté des œuvres et la finesse des interprétations dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. .

