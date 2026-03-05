Moments Musicaux de Saint Briac – carte blanche à Céline Le Bihan salle des fêtes de Saint Briac Saint-Briac-sur-Mer Dimanche 8 mars, 17h00 Tarif unique: 20€ – gratuit pour les moins de 18ans

Les Moments Musicaux de Saint-Briac ont donné carte blanche à Céline Le Bihan, artiste lyrique et chef de chœur Céline, entourée de quelques amis musiciens, propose d’aller à la découverte de son univers artistique et de partager quelques moments chaleureux autour de belles pages lyriques et musicales.

La formation de Céline Le Bihan, soprano lyrique, a débuté dès l’enfance avec l’orgue et le piano. Elle a intégré le Conservatoire National de Région de Caen en 2000 en classe de chant.

Élève de Jocelyne Chamonin, puis de Martine Postel, elle obtient son certificat de fin d’études musicales en 2008. Elle s’est forgée une expérience de choriste et de soliste au sein de différentes formations : Chœur de chambre de Caen, Chœur mixte Vox Amabilis, Chœur de femmes Vocalis. Chœur Alunissons.

Elle se produit en récital (avec orgue ou piano), et dans des productions lyriques en tant que soliste.

Pour cette carte blanche, Céline sera accompagnée à l’orgue par Sam Verlen ainsi que par son fils Axel Le Bihan. Elle sera rejointe dans certains airs par Renaud Blaise, basse.

Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T18:30:00.000+01:00

salle des fêtes de Saint Briac rue des artisans Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine



