MOMENTUM à nos consolations irrassasiables Compagnie HBBB avec Claire Lamothe LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

MOMENTUM à nos consolations irrassasiables Compagnie HBBB avec Claire Lamothe

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Spectacle de danse-théâtre, chant et matières.

Dans cette situation sans narration, nous sommes invités à éprouver des décalages. Avec humour et dérapages, la forme propose à voir des archétypes contemporains pour mieux les mettre en crise. Les situations glissent, bifurquent, l’absurde s’invite, la poésie agit comme une stratégie de survie. Le papier, matière centrale, enferme autant qu’il transforme. Il représente le cadre, les règles. Fragile et contraignant, il oppose une résistance où chaque action devient négociation. L’élan naît de la contrainte. Ce qui se brise ouvre un passage. Un lien. Quand il devient impossible de faire demi-tour, ni de voir en avant, créer n’est plus un choix mais une nécessité. Le Momentum selon l’artiste, c’est ce petit décalage qui rend la réalité plus supportable et les liens possibles.

Concept et chorégraphie Claire Lamothe. Performeureuses Armande Sanseverino, Kostia Cerda et Claire Lamothe. Collaboration dramaturgie Marie Menechi. Regard extérieur Béatrice Debrabant. Collaboratrice à la recherche et psychologue clinicienne Marine Izard. Création lumière Carole China. Création sonore Valérie Leroux. Collaboration à la scénographie Lola Sergent. Production, développement Laura Terrieur. Crédit photo Jeanne Lepreux.

> Tout public

> Salle de spectacle

> Tarifs spectacle adulte (à partir de 14 ans) 10€, réduit (de 3 à 13 ans inclus + étudiant) 7€, de 3 ans offert. .

English :

A show featuring dance-theater, singing and materials.

In this non-narrative situation, we’re invited to experience shifts. With humor and misdirection, the form presents contemporary archetypes, the better to put them in crisis. Situations slip, fork, the absurd intrudes, poetry acts as a survival strategy. Paper, the central material, encloses as much as it transforms. It represents the framework, the rules. Fragile and constraining, it offers a resistance in which every action becomes a negotiation. Impetus is born of constraint. What breaks opens a passage. A link. When it becomes impossible to turn back, or to look ahead, creating is no longer a choice but a necessity. According to the artist, the Momentum is that small gap that makes reality more bearable and links possible.

Concept and choreography: Claire Lamothe. Performers: Armande Sanseverino, Kostia Cerda and Claire Lamothe. Collaborative dramaturgy: Marie Menechi. Outside view: Béatrice Debrabant. Research collaborator and clinical psychologist: Marine Izard. Lighting design: Carole China. Sound design: Valérie Leroux. Set design collaboration: Lola Sergent. Production and development: Laura Terrieur. Photo credit: Jeanne Lepreux.

