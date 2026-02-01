Momentum à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Momentum

à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Momentum est un spectacle/théâtre immersif. C’est une performance autour du mouvement, des forces en présence et de la relation entre acteurs et public, mêlant danse, musique et interaction.

à partir de 8 ans

Durée 1h10

Réservation Sans réservation, paiement sur place avant le début de la représentation. .

Momentum is an immersive show/theatre. It is a performance based on movement, the forces at play and the relationship between actors and audience, combining dance, music and interaction.

