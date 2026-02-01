Momentum à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre
Momentum à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre samedi 21 février 2026.
Momentum
à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Momentum est un spectacle/théâtre immersif. C’est une performance autour du mouvement, des forces en présence et de la relation entre acteurs et public, mêlant danse, musique et interaction.
à partir de 8 ans
Durée 1h10
Réservation Sans réservation, paiement sur place avant le début de la représentation. .
à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Momentum is an immersive show/theatre. It is a performance based on movement, the forces at play and the relationship between actors and audience, combining dance, music and interaction.
