Mômes au château…des songes Saint-Pierre-de-Varengeville dimanche 31 août 2025.

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Début : 2025-08-31 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Un évènement festif à partager en famille ! Cette nouvelle édition de « Mômes au château » propose une immersion au cœur de l'imaginaire. Au programme spectacle, jeux et ateliers autour des rêves et des émotions… le tout gratuit !

425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie

