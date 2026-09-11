Mômes d’automne – 3 Petits Moments Saint-Uniac
jeudi 15 octobre 2026 · Saint-Uniac
Informations pratiques
Saint-Uniac
Mômes d’automne – 3 Petits Moments
Saint-Uniac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 11:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !
Le 15 octobre, le collectif TUTTI sera à St Uniac pour vous présenter leur spectacle interactif musical
Convient aux enfants de 6mois à 3 ans.
Tarif : 2€ par personne quel que soit l’âge.
Pré-réservation de vos places du 21 septembre au 7 octobre par téléphone.
Après le 7 octobre : achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .
Saint-Uniac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61
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English :
L’événement Mômes d’automne – 3 Petits Moments Saint-Uniac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN