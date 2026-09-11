Informations pratiques

Saint-Uniac

Mômes d’automne – 3 Petits Moments

Saint-Uniac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 11:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !

Le 15 octobre, le collectif TUTTI sera à St Uniac pour vous présenter leur spectacle interactif musical

Convient aux enfants de 6mois à 3 ans.

Tarif : 2€ par personne quel que soit l’âge.

Pré-réservation de vos places du 21 septembre au 7 octobre par téléphone.

Après le 7 octobre : achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .

Saint-Uniac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61

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English :

L’événement Mômes d’automne – 3 Petits Moments Saint-Uniac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN