Mômes d’Automne Doggo Saint-Méen-le-Grand vendredi 17 octobre 2025.

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 19:15:00

2025-10-17

Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !

Le 17 octobre, Ellie James avec l’Armada Productions sera à Saint-Méen-Le-Grand pour vous présenter le spectacle « Doggo ».

Ce concert dure 45 minutes et convient aux enfants à partir de 4 ans.

Tarif 2€ par personne quel que soit l’âge.

Pré-réservation de vos places du 22 septembre au 8 octobre par téléphone.

Après le 8 octobre achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .

Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61

