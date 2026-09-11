Mômes d’automne – Gravir Quédillac
dimanche 18 octobre 2026 · Quédillac
Informations pratiques
Quédillac
Mômes d’automne – Gravir
Quédillac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !
Le 18 octobre, la compagnie les Quat’fers en l’air sera à Quédillac pour vous présenter Gravir
Convient aux familles
Tarif : 2€ par personne quel que soit l’âge.
Pré-réservation de vos places du 21 septembre au 7 octobre par téléphone.
Après le 7 octobre : achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .
Quédillac 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mômes d’automne – Gravir Quédillac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN