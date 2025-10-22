Mômes d’automne Héritage Montauban-de-Bretagne

Début : 2025-10-22 14:30:00

Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !

Le 22 octobre, DJ show Set avec Taffic Music vous présente Héritage, spectacle de dansefloor

Cette pièce dure 45 minutes et convient aux enfants à partir de 7 ans.

Tarif 2€ par personne quel que soit l’âge.

Pré-réservation de vos places du 22 septembre au 8 octobre par téléphone.

Après le 8 octobre achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .

Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61

