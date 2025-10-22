Mômes d’automne Héritage Montauban-de-Bretagne
Mômes d’automne Héritage Montauban-de-Bretagne mercredi 22 octobre 2025.
Mômes d’automne Héritage
Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !
Le 22 octobre, DJ show Set avec Taffic Music vous présente Héritage, spectacle de dansefloor
Cette pièce dure 45 minutes et convient aux enfants à partir de 7 ans.
Tarif 2€ par personne quel que soit l’âge.
Pré-réservation de vos places du 22 septembre au 8 octobre par téléphone.
Après le 8 octobre achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .
Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mômes d’automne Héritage Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN