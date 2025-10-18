Mômes d’automne Houl Saint-Onen-la-Chapelle

Mômes d’automne Houl Saint-Onen-la-Chapelle samedi 18 octobre 2025.

Mômes d’automne Houl

Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 15:15:00

Date(s) :

2025-10-18

Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !

Le 18 octobre, la compagnie Sept fois la Langue sera à St Onen La Chapelle pour vous présenter leur théâtre physique et acrobatique.

Cette pièce dure 45 minutes et convient aux enfants dès 5 ans.

Tarif 2€ par personne quel que soit l’âge.

Pré-réservation de vos places du 22 septembre au 8 octobre par téléphone.

Après le 8 octobre achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .

Saint-Onen-la-Chapelle 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mômes d’automne Houl Saint-Onen-la-Chapelle a été mis à jour le 2025-09-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN