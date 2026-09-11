Mômes d’automne – Je suis comme ça La Chapelle du Lou du Lac
vendredi 16 octobre 2026 · La Chapelle du Lou du Lac
Informations pratiques
La Chapelle du Lou du Lac
Mômes d’automne – Je suis comme ça
La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !
Le 16 octobre, Cy & Ju sera à Irodouër pour vous présenter Gadoue
Convient aux enfants dès 4 ans
Tarif : 2€ par personne quel que soit l’âge.
Pré-réservation de vos places du 21 septembre au 7 octobre par téléphone.
Après le 7 octobre : achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .
La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61
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English :
L’événement Mômes d’automne – Je suis comme ça La Chapelle du Lou du Lac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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