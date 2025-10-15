Mômes d’automne Karl Saint-Malon-sur-Mel
Pendant la seconde moitié du mois d’octobre, le festival jeune public et familial « mômes d’automne » propose une programmation riche et variée, dans différentes villes, afin de divertir les petits comme les grands !
Le 15 octobre venez découvrir Karl, un bonhomme carré qui souhaite vivre pleins de belles aventures avec la compagnie Betty Boibrut’
Durée de 30 minutes et convient aux enfants dès 3 ans.
Tarif 2€ par personne quel que soit l’âge.
Pré-réservation de vos places du 22 septembre au 8 octobre par téléphone.
Après le 8 octobre achat des billets sur place dans la limite des places disponibles avec un règlement en espèce ou par chèque (pas de carte bancaire). .
Saint-Malon-sur-Mel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 49 61
